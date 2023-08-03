برلمانية تطالب بإعادة النظر في ضوابط الكد والسعاية لتعزيز تماسك المجتمع

طالبت الدكتورة دينا نبيل، استشاري الصحة النفسية، وعضو مجلس الشيوخ، بتوفير مسكن للمرأة المطلقة التي تفقد مسكنها ومأواها حال مرور أكثر من 10 سنوات على طلاقها.

تعزيز مكانة المرأة وتماسك المجتمع

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، أنّ الفكرة تأتي تعزيزا لمكانة المرأة وتماسك المجتمع، وتعزيز فكرة حياة كريمة للمرأة من خلال توفير مسكن لها بوثيقة الزواج.

إعادة النظر في ضوابط الكد والسعاية

وطالبت نبيل، بإعادة النظر في ضوابط الكد والسعاية، التي يمكن وضعها في حالة التشارك بأن يكون هناك عقد شراكة بينهما، حتى تتمكن المرأة من طلب حقها حال وفاة الزوج، وحال وجود مشروع يتم الرجوع لرأس ماله وتحديد نفقة لا تزيد عن 1500 جنيه.