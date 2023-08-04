النيابة العامة تحيل ملف قضية طبيب الساحل إلى محكمة الاستئناف

أحالت النيابة العامة ملف قضية طبيب الساحل المتهم بقتل زميله داخل عيادة طبية بمنطقة الساحل بالقاهرة إلى محكمة الاستئناف، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمته بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، بمعاونة آخرين بعد أن أعلنت النيابة العامة إحالة طبيب الساحل رسيمًا إلى محكمة الجنايات، أمس.

وذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها، أن طبيب الساحل نُسب اليه تهمة قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم طبيب الساحل المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن طبيب الساحل بالاشتراك مع مشرف إداري يعمل بعيادته قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة طبيب الساحل، وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.

رواية 13 شاهداً في جريمة طبيب الساحل

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي طبيب الساحل ومعاونيه، وبمواجهتهم بأدلة الاتهام اعترفوا بتفاصيل الواقعة طمعاً في أمواله بعدما لاحظوا عليه علامات الثراء من خلال سيارته الفارهة وملابسه وغيرها من الأمور، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 13 شخصا على جريمة طبيب الساحل، كانت روايتهم تتلخص في كيفية تنفيذ المتهمين للجريمة والتخطيط والإعداد لها وشرحوا ذلك بشكل مفصل أمام النيابة العامة.

كاميرات المراقبة في جريمة طبيب الساحل

وتوافقت النتائج التي حصلت عليها النيابة العامة من كاميرات المراقبة مع رواية شهود العيان علي جريمة طبيب الساحل، واعترف المتهمون عندما حاصرتهم النيابة بأدلة الاتهام.