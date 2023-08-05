وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس

قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني يدعى قصي جمال معطان، وأصيب اثنين آخرين، برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق «رام الله» في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن معطان، يبلغ من العمر «19 عاما» استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين، اقتحموا قرية «برقة»جنوب شرق مدينة «رام الله»، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شاهد شاهد، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن المستوطنون أحرقوا سيارتين في القرية.