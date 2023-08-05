نبيل نعيم: الجماعات الجهادية حصلت على تمويلات من أفغانستان

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن الجانب المالي في تنظيم الجهاد، لافتًا إلى أن الراحل الشيخ عمر عبدالرحمن كان يسافر إلى أفغانستان وباكستان حتى يجمع الأموال، معتبرًا أن «عبدالرحمن» كان يشبه الحصّالة «مطرح ما يروح الفلوس بتجيله».

عمر عبدالرحمن سافر لعبدالله عزام ليأخذ نصيبه من الأموال

أوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن عمر عبدالرحمن كان قد سافر إلى أفغانستان حتى يوقف عبدالله عزام، حيث كان عبدالله عزام «حوت»، وكل شيء كان يذهب إلى عبدالله عزام، حيث كانت كل الأموال عند عبدالله عزام، وبالتالي فإن عمر عبدالرحمن قد سافر إليه حتى يأخذ نصيبه من الأموال.

وأكد نبيل نعيم أن عمر عبدالرحمن كان ينفق هذه الأموال على الجماعة، حيث كانت حكرًا عليه وعلى الجماعة، إنما بقية الجماعات الأخرى كان يمتنع عن تمويلها.

وحكى نبيل نعيم عن أحد واقعة طريفة قائلًا «أيمن الظواهري اشتكى لي مرة، وقال لي بأنه طلب 25 ألف دولار من الشيخ عمر، لكن من حوله نصحوه بأن يعطي الظواهر 5 آلاف دولار فقط، ووقتها قلت للظواهري، تبقى غلطان لو أخدتهم، إما أن يعطونك الـ 25 ألف دولار وفوقهم بوسة، أو لا تأخذ شيئًا نهائيًا».

أسامة بن لادن كانت تأتي له شيكات بملايين الدولارات

وأشار إلى أن أسامة بن لادن كان يحب أيمن الظواهري جدًا ويثق فيه كثيرًا، لدرجة أن أيمن الظواهري إذا طلب من بن لادن 25 ألف دولار، كان يعطيه 50 ألف دولار.

وأوضح نبيل نعيم، أن رحلته في أفغانستان استغرقت 3 سنوات، سافر إلى أفغانستان في عام 1988، ومن ثم عاد إلى مصر في عام 1991م، وألقي القبض عليه في مصر ضمن العائدون من أفغانستان.