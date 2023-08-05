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مصرع شاب في مشاجرة بسبب «الهزار» بالقليوبية.. «كان يستعد لخطبته»

كتب:

حسن صالح
10:46 م | السبت 05 أغسطس 2023
الشاب زياد ضحية مشاجرة الخانكة

الشاب زياد ضحية مشاجرة الخانكة

شيع العشرات من أهالي منطقة العجمي بالخانكة في محافظة القليوبية، جثمان شاب يدعى زياد رضا، 21 سنة، لقي مصرعه إثر مشاجرة مع «عاطل»، بدأت بمزاح تطورت لتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض، وإصابته بطعنه نافذة بالجسد، أودت بحياته لمثواه الأخير

وكانت الجهات المختصة بالتحقيق بالخانكة، قد صرحت بدفن جثمان المجني عليه، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات، المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهل المتوفى.

مصرع شاب في مشاجرة بالخانكة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة الخانكة، بمصرع شاب يدعى زياد رضا، 21 عامًا، على يد عاطل يدعى «محمود. م»، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، أودى بحياته في الحال. 

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن

الشاب كان يستعد لخطبته

وتبين من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، أن المجني عليه كان يستعد لحفل خطبته، الذي كان من المفترض عقده بعد يومين.

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بقلم حسن صالح