«مسلم» شاب أردني يكمل مسيرة أجداده في صناعة المرقوم: بحافظ على التراث

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شاب أردني يحاول الحفاظ على تراث أجداده في صناعة فن المرقوم»، إذ يروي الشاب قصته مع المرقوم بأنه «حلم بلا نهاية»، وإحياء للتراث وجعله مشروعًا يجمع محبي الفن على بساط واحد.

ألوان وأنواع من النسيج جعلت شابا أردنيا سفيرا في حياكة تراث المرقوم

ألوان وأنواع من النسيج جعلت شابا أردنيا سفيرا في حياكة تراث المرقوم، كما تعلم فنا رغم مضي مئات السنوات عليه، ولكن باحترافية جدته وتوصياتها استطاع العودة بآلة الزمن لمعرفة تفاصيل هذه الحرفة، وقال مسلم جودة صاحب المشروع: «النسيج موجود في بيت أهلي، وقررت المشاركة في إحياء هذا التراث، وسألت والدتي عن كيفية فعل ذلك، فأشارت عليّ بطلب المساعدة من جدتي، التي ساعدتني وعلمتني خطوة بخطوة، وعلمتني الأساسيات والخطوات بالطريقة التقليدية البطيئة».

أولى خطوات الشاب الأردني على سلم النجاحِ كانت مع الجدة

وجاء في التقرير، أن أولى خطوات الشاب الأردني على سلم النجاحِ كانت مع الجدة، إذ طور مهاراته في نسج المرقوم، وبمساعدة محبي هذا التراث صنعت يداه أجمل المنسوجات التي تعبر بألوانها عن احترافية الفن القديم وقصص الماضي.