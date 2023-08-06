عاجل.. المسابقات تعاقب جمهور الأهلي وتوقف مساعد كولر وعلي ماهر بسبب لقاء الكأس

اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تحت إشراف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عددا من القرارات عقب مباراة الأهلي والمصري، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالي:

قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 1- حرمان جماهير النادي الأهلي المتواجدة في المباراة من حضور المباريات، لعدد مباراتين مقبلتين في بطولة كأس مصر.

2- إيقاف هارالد جمبرالد، مساعد مدرب النادي الأهلي، مباراتين مقبلتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، لما بدر منه، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف؛ إذ أن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة، طبقا للائحة.

3- حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين في المباراة، من حضور المباريات لعدد مباراتين مقبلتين في بطولة كأس مصر.

4- إيقاف علي ماهر، المدير الفني للنادى المصري، 4 مباريات، وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، للطرد، وما بدر منه بعده، وعقب نهاية المباراة، على ألا يشارك في مواجهات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف؛ إذ أن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

5- منع إبراهيم متولي، عامل غرف خلع ملابس النادي المصري، من مرافقة الفريق في المباريات، لمدة عامين، اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهايتها.