«السلام عليك يا مريم».. خريطة موالد «أم النور» بمحافظات المحروسة

«شلّاه يا عدرا».. يقبل الأقباط خلال موسم صوم العذراء على الأديرة التى باركتها السيدة العذراء خلال رحلتها فى مصر لثلاث سنوات ونصف هرباً بولدها، حيث تركت بصمات لا يمحوها الزمان يتبارك بها الجميع خلال زيارتهم لتلك الأماكن المقدسة.

وتبدأ الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية فى إقامة موالد العذراء خلال 15 يوماً، فترة صوم البتول، ذلك الصوم المقدس عند الأقباط وينتهى بالليلة الكبيرة يوم 22 أغسطس، وتقيم الأديرة التى باركتها العذراء موالد واحتفالات ضخمة يحضرها الأقباط ويتباركون منها ويقبلون عليها بأعداد كبيرة طوال فترة الصوم، محتفلين بأيام «أم النور» الـ15 بالألحان والمدائح التى خصصتها الكنيسة لـ«مريم»، مدفوعين لنيل بركة الأماكن التى سارت بها العذراء وأيقونتها، مع ارتفاع أصوات زغاريد النساء والطبل والزمر والتصفيق.

«الأرثوذكسية» تخصص 9 أعياد للعذراء.. أولها فى «مِسرى» وآخرها فى «برمهات»

وترتفع أصوات مدائح العذراء فى الأديرة والكنائس خلال أيام الاحتفال بأعيادها، حيث تخصص لها الكنيسة القبطية تسعة أعياد على خلاف جميع القديسين المعروفين بها؛ تبدأ بعيد البشارة بميلادها فى يوم 7 مسرى القبطى، وعيد ميلادها ويقع فى 1 بشنس، وعيد دخولها طفلة إلى الهيكل وهى فى السنة الثالثة من عمرها ويقع فى 3 كيهك، وعيد دخولها إلى أرض مصر وهو يوم 24 بشنس، العيد الشهرى للعذراء، وعيد نياحتها «وفاتها» فى 21 طوبة، وعيد تكريس أول كنيسة باسمها فى العالم ومحدد له يوم 21 بؤونة، والدارج لدى الأقباط بعيد «العذراء حالة الحديد»، وعيد صعود جسدها إلى السماء والمحدد 16 مسرى، كما زادت الاحتفالات عيداً بعد ظهورها على قباب كنيسة الزيتون فى 24 برمهات القبطى.

وتوجد موالد عديدة للاحتفال بالسيدة العذراء فى المحافظات، من الريدانية فى المنصورة (أقدم كنيسة كرست للعذراء فى مصر)، والعذراء والملاك ميخائيل فى دقادوس بالغربية، وكنيسة العذراء بالزيتون فى القاهرة، وغيرها مما ترصده دراسة «المعتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء والقديسين» بجزءيها الصادرين عن المركز القومى للمسرح والفنون الشعبية فى مصر.

وترتبط موالد العذراء فى عدد من الأديرة بصومها، فيما تقيم أخرى الموالد فى الأعياد الباقية منها دخول العذراء أرض مصر وغيرها من أعياد ترتبط بالسيدة مريم.

أشهر موالدها يقام بدير درنكة ويشهده مليون زائر.. والمغارة الأثرية بكنيسة مسطرد مقصد الأقباط

ويحتفل دير السيدة العذراء بدرنكة برئاسة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، بمولد العذراء طوال فترة صوم العذراء بداية من 7 أغسطس وحتى 22 من نفس الشهر، ليتوافد ما يقرب من مليون زائر خلال أيام المولد للتبرك من مغارة العذراء بالدير مرددين: «السلام لك يا مريم»، حيث يعد آخر محطة فى رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ومنه انطلقت رحلة العودة إلى «أورشليم»، وهو أحد أهم المزارات السياحية والدينية على جبل أسيوط الغربى.

فيما تقيم كنيسة السيدة العذراء بمسطرد مولداً كل عام احتفالاً بصوم «أم النور»، حيث يتوافد آلاف الأقباط على زيارتها طوال فترة الصوم للتبرك من المغارة الأثرية الموجودة بها، التى تمثل معلماً أثرياً وشاهداً من ضمن 25 شاهداً ومعلماً أثرياً على رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر من سيناء لأسيوط بدير درنكة، ويكثر بائعو حلوى المولد حول الكنيسة خلال فترة الموالد، كما يفرش بائعون صور القديسين التذكارية، كما يقبل الأقباط على دق الصلبان وصور القديسين على أيديهم فى الكنيسة من خلال جهاز للوشم يحفر على الجلد.

كما يستقبل دير الجرنوس بمغاغة عدداً كبيراً من الأقباط فى منتصف صوم العذراء، حيث يبدأ المولد من 18 أغسطس وحتى الليلة الكبيرة يوم 22 عيد ظهور العذراء من الشهر نفسه، ويتبارك المسيحيون فى مولد دير الجرنوس من زيارة العذراء له خلال رحلة هروب العائلة المقدسة لأرض مصر، حيث مكثت فيها 4 أيام، لتقام كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجرنوس تبركاً برحلة العائلة المقدسة.

ووسط ترديد المدائح، يقيم دير العذراء بياض، ببنى سويف، المولد السنوى، بداية من صوم العفيفة وحتى الليلة الختامية للمولد يتوافد الآلاف من الأقباط للتبرك من أحد آثار العائلة المقدسة فى مصر، مشعلين الشموع، ومرددين مدائح العذراء فى جو روحانى احتفالاً بأيام البتول.

ويقيم دير العذراء بـ«جبل الطير» بسمالوط، فى محافظة المنيا، مولداً ضخماً فى الأسبوع الثانى من شهر يونيو سنوياً، ويحرص الأقباط على حجز واستئجار غرف من أهالى القرية للاستقرار مدة الاحتفال كاملة ووجود أسواق فى الشوارع للباعة، ويعتبر موسم دخل يتعيش منه الكثيرون، كما يعد موسماً لتبرك المريدين من مواضع العائلة المقدسة. كما ينظم دير المحرق بأسيوط المولد فى 21 يونيو احتفالاً بذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة مريم فى مدينة فيلبى.