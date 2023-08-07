مدبولي يشهد توقيع 10 بروتوكولات تعاون بين مصر والأردن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الوثائق خلال اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وجاءت الوثائق التي شهد رئيس الوزراء توقيعها، كما يلي.

- البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين البلدين.

- البرنامج التنفيذي الزمني لمذكرة التفاهم والمنبثق عنها الملحق للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية.

- برنامج التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الأردنية بترا ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

- البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين.

- البرنامج التنفيذي للتعاون الفني بمجال التدريب المهني.

- البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بمجال القوى العاملة.

- مذكرة تفاهم بين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالأردن ووزارة الصحة بمصر.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ووزارة الأوقاف المصرية.

- اتفاق ثنائي بين شركة البريد الأردني والهيئة القومية للبريد بمصر في مجال خدمات الدفع البريدية الألكترونية.

- توقيع محضر اجتماعات الدورية الـ31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة نيابة عن حكومتي البلدين.