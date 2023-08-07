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مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية إطفاء اصطدمت بأخرى في كاليفورنيا

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ا ش ا
03:37 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
حريق في أمريكا

حريق في أمريكا

أعلن مسؤولون في إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل قليل، مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، نتيجة تحطم مروحية إطفاء، عقب اصطدامها بمروحية أخرى في الجو، أثناء مكافحة حريق في المنطقة الجنوبية بولاية كاليفورنيا، حيث أسفر الحادث عن مصرع أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية المنكوبة.

استدعاء مروحيتين لإخماد حريق «كابازون»

وقال قائد المنطقة الجنوبية لإدارة إطفاء كاليفورنيا، ديفيد فولشر، حسبما ذكرت شبكة (ABC) الإخبارية الأمريكية، إنه تم استدعاء أطقم إطفاء مقاطعة «ريفرسايد»، الواقعة جنوبي كاليفورنيا، للمشاركة في جهود إخماد حريق اندلع مساء أمس الأحد، في مبنى بمنطقة «كابازون» السكنية، والذي سرعان ما انتشر إلى الأعشاب المحيطة، مشيراً إلى أنه تم إرسال المروحيتين للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه أثناء محاولة المروحيتين السيطرة على الحريق، اصطدمت الطائرتان، وتمكنت الأولى من الهبوط بأمان في مكان قريب، بينما تحطمت المروحية الثانية، معرباً عن أسفه لمصرع جميع أفراد طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص، وأشار إلى تحطم المروحية تسبب في نشوب حريق إضافي على مساحة أربعة افدنة، ولكن تم إخماده.

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