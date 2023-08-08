وزير الإنتاج الحربي يستقبل وزير الدفاع الصربي لبحث تعزيز التعاون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ميلوش فوتشيفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، ووفد مرافق، بحضور رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.

بحث التصنيع المشترك

وأكد وزير الإنتاج الحربي، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا، موضحًا أنّ اللقاء يأتي بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، موضحًا أنّ اللقاء شهد استعراض إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، ونجرى التأكيد على الدور الأساسي للوزارة، والمتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، إضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

معرض مصر للصناعات الدفاعية

وأضاف الوزير أنّ الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، وجرى التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون، كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الصربية في العديد من مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، وتم توجيه الدعوة للشركات الصربية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023.

وأوضح ميلوش فوتشيفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي، أنّ اللقاء يأتي في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، رفقة وفد مكون من 14 عضوا، مؤكدًا أنّ مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، وأنّ العلاقات (الصربية – المصرية) تعود إلى (115) عامًا، ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، كما أنّ ما يميز هذه العلاقات الراسخة أنّها ترتكز على التفاهم والتعاون المثمر على الأصعدة كافة، مشيدًا بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي لتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكد فوتشيفيتش، اهتمام العديد من الشركات الصربية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.

بدوره، أشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أعرب عن حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الصربية في مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات، وجرى التوافق في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للوقوف بشكل أكثر تحديدًا على موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيزها.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، ومحمد أبو المجد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.