تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة في بني سويف وتمنح كل طالب 100 ألف جنيه

كرمت ظهر اليوم مؤسسة أبوهشيمة الخير، أوائل الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، تقديراً من المؤسسة لتميز هؤلاء الطلاب ودعماً لهم في مشوارهم المقبل في مرحلة التعليم الجامعي.

استقبلت مؤسسة أبوهشيمة الخير التي تعد واحدة من المؤسسات العاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كل من الطالب معاذ عاطف الثالث على مستوى الجمهورية، والطالب عمر عبد الرحمن الأول على مستوى الجمهورية STEM ، والطالب عبد الله معتز سعد، الأول أدبي على مستوى محافظة بني سويف، والطالب محمد حسن الأول على مركز سمسطا محافظة بني سويف بنتيجة 98%.

وقدمت المؤسسة شهادة تقدير لكل طالب من الطلاب الأربعة ومبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، حتى يبدأوا جميعاً الاستعداد للعام الجامعي الجديد، ويتمكنوا من مواصلة التميز والتفوق خلال رحلتهم التعليمية.

كانت مؤسسة أبوهشيمة الخير، قدمت قبل ذلك عدد كبير من المنح الدراسية بجامعتي النهضة وبني سويف، للطلبة المتفوقين والمتميزين في المحافظة، إيماناً منها بأهمية الاهتمام بالنشء خلال الفترة الحالية، ومساعدتهم في الحصول على إكمال مسيرتهم التعليمية على أكمل وجه ممكن.

ومن جانبه وجه النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس أبوهشيمة الخبر التهاني للطلاب الأربعة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، واعتبار أن ما حققوه خلال الثانوية العامة مجرد بداية ينطلقوا منها لما هو أسمى وأبعد، والحفاظ على النجاح، باعتبار أن ذلك الأمر أصعب من تحقيق النجاح.