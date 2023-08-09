بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العلمين الجديدة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.