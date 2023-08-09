محافظ الوادي الجديد يبحث تنظيم أسبوع ثقافي ومكتبات تجوب القرى

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد وزارة الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الفنان أحمد السيد منسق الوزارة فعاليات عاصمة الثقافة المصرية وابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة المحافظة، لبحث الإعداد لتنفيذ أسبوع ثقافي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي ضوء اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إنه جرى الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، والدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى.

نتائج برنامج ابدأ حلمك كانت مبهره

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه جرى الإطلاع على نتائج برنامج «ابدأ حلمك» الجاري تنفيذه لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والعزف، كما بحث المحافظ الإعداد لافتتاح قصر ثقافة لإحياء الحركة الثقافية والفكرية من خلال الدور البارز لقصور الثقافة، و تنظيم ملتقى يستهدف المرأة بالمناطق الجغرافية الصحراوية.