عاجل .. الأهلي يتجاهل أول طلب لـ خالد بيبو بعد توليه منصب مدير الكرة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن إدارة القلعة الحمراء تجاهلت أول طلب لخالد بيبو، مدير الكرة الجديد بالنادي، بطلبه تصعيد بعض الإداريين في قطاع الناشئين للفريق الأول لمساعدته في مهام عمله بدعوى التفاهم بينهم في السنوات الماضية.

بيبو يطلب الاستعانة بإداريين من قطاع الناشئين

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي طلب تصعيد عدد من الإداريين الذين كانوا يعملون معه في قطاع الناشئين على مدار السنوات الماضية، عندما كان رئيسًا للقطاع، إلى الفريق الأول ولكن الطلب لم يجد له ردا حتى الآن.

وأكد المصدر أن «بيبو» ألمح خلال الساعات الماضية إلى الإدارة بتصعيد بعض الإداريين، ولكنه فوجيء بعدم رد من مسؤولي الكرة

وأوضح أن عدم رد مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي، جاء بسبب وجود سمير عدلي مدير الجهاز الإداري بالفريق الأول، الذي يعد أحد أهم الإداريين في الكرة المصرية، بجانب ماهر عبد العزيز، وبعض الإداريين الآخرين المتمرسين في قطاع الكرة ويؤدون عملهم بكل جدية.

راحة في الأهلي

جدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة 21 يوما، من التدريبات، على أن يعود المارد الأحمر للتدريبات في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم المقبل.