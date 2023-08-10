عاجل.. بيراميدز يقترب من إعلان التعاقد مع أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز اقترب من الإعلان عن صفقة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شبانة خلال برنامجه «بوكس تو بوكس»: «المفاوضات بين بيراميدز وبن شرقي، اقتربت من النهاية، وهناك اتفاق بين الطرفين».

شبانة: بن شرقي سيتقاضى 2 مليون دولار سنويا مع بيراميدز

وأضاف: «بيراميدز في طريقه للإعلان عن التعاقد مع أشرف بن شرقي مقابل 2 مليون دولار سنويا، وسيوقع لمدة ثلاثة أعوام».

وأضاف: «هناك البعض يقول إن بن شرقي يتفاوض مع أندية أخرى، لكن هذا غير صحيح، واللاعب أصبح قريبًا من الانتقال إلى بيراميدز».

وكان نادي الجزيرة الإماراتي، قد أعلن في وقت سابق، عن فسخ عقد أشرف بن شرقي مع الفريق، بعدما قضى موسمًا واحدًا في الفريق.

وقضى بن شرقي 3 مواسم مع نادي الزمالك، قبل أن يرحل بنهاية موسم 2022، إلى نادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.