7 ملفات ناقشتها الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني خلال أسبوع

عدد من القضايا المهمة ناقشها الحوار الوطني من خلال الجلسات التخصصية المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الأسبوع المنصرف وذلك الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».

وجاءت أبرز الملفات التي تم مناقشتها في الجلسات المغلقة للمحاور الثلاث في الحوار الوطني «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»:

جلستان لملفات للمحورين المجتمعي والسياسي

يوم الاثنين الماضي 7 اغسطس في جلستي متخصصتين لقضايا المحورين المجتمعي والسياسي تمت مناقشة القضايا التالية في جلستين بالتوازي:

- ملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي.

- النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.

ملفات المحور المجتمعي في جلستين

وفي الثلاثاء 8 أغسطس تم عقد جلستين بالتوازي لمناقشة المحور المجتمعي، إذ تمت مناقشة التالي:

- التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.

- تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.

3 جلسات مقسمة على المحور السياسي والاقتصادي

وفي الأربعاء 9 أغسطس تم عقد 3 جلسات، واحدة منهم خاصة بالمحور السياسي، وجلستي خاصتين لمناقشة ملفات المحور الاقتصادي، وجاءت كالتالي:

-صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.

- لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» للمحور الاقتصادي.

- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير «دعم الائتمان والديون» ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي للمحور الاقتصادي.

وتستهدف الجلسات المتخصصة في الوصول إلى صيغة نهائية لمخرجات الجلسات العامة التي تم عقدها خلال الأسابيع الماضية، والانتهاء من صياغتها قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره سيرفعها إلى رئيس الجمهورية لبحث آلية تنفيذها.