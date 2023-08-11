مبادرات «التحالف الوطني».. كشف وتشخيص وعلاج بالمجان وحملات توعية

شارك قطاع المجتمع المدنى فى دعم قطاع الصحة الحكومى لمواجهة مرض السرطان ودعم المرضى المصابين به، ومثَّلت مبادرات التحالف الوطنى للكشف المبكر وعلاج مرضى الأورام بالمجان فرصة لنجاة عدد كبير منهم. وقالت عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير»، إنه وفق الإحصاءات يتم تشخيص قرابة 170 ألف مصاب بالسرطان فى مصر سنوياً.

وأضافت: وزارة الصحة تنفذ خطة محكمة ومتدرجة، منها إطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص المبكر وعلاج سرطان الثدى لدى المرأة منذ عام 2019، وحتى الآن تم فحص أكثر من 33 مليون سيدة، وأسفر ذلك عن تشخيص 17 ألف حالة مصابة بسرطان الثدى ويتم علاجهن بأحدث الأدوية، وبشكل تدريجى سيجرى إطلاق مبادرات رئاسية أخرى لكشف وعلاج جميع أنواع الأورام لدى الرجال والنساء والأطفال بشكل متتابع، لأنه لا يمكن إتمام الأمر مرة واحدة.

«مصر الخير»: نظام رعاية صحية مجانية

وأشارت «الجوهرى» إلى أن دور مؤسسة مصر الخير يتوازى مع المبادرات الرئاسية والخطة العلاجية لوزارة الصحة، ويتضمن إنشاء نظام رعاية صحية مجانية شامل لتقديم جميع الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع غير القادرين دون أى تمييز، وتنظر المؤسسة لملف الصحة كأحد أهم مدخلات التنمية باعتبار أن التنمية الاقتصادية لا تتوقف فقط على رأس المال المادى وإنما أيضاً رأس المال البشرى وتحسين صحة وحياة المواطنين.

وأوضحت «الجوهرى» أن المؤسسة تستهدف رفع العبء المرضى عن المستحقين، خاصة مرضى الأورام، حيث إن تكلفة علاجها لا يستطيع أفراد الأسرة متوسطة أو حتى ميسورة الدخل تحمُّلها، ونعمل على تحقيق عدم التمييز فى اختيار المرضى، والالتزام تجاه المستفيدين طوال رحلة العلاج، والتميز المهنى والتكنولوجى، لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة الموجهة بنظام حوكمة رحيم وحاسم وقوى منذ عام 2020، وحتى الآن تم تقديم أكثر من 37٫000 خدمة علاجية لمرضى الأورام، بخلاف توفير المتابعة والفحوصات الشاملة والعلاج الإشعاعى والعلاج الكيماوى والهرمونى وعلاج ما قبل وبعد عمليات زراعة النخاع لمرضى سرطان الدم.

«شفاء الأورمان»: استقبال 600 مريض يومياً.. وإجراء 300 عملية فى الأسبوع و3450 جلسة «كيماوى» شهرياً

وبدوره، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر تقدم دعماً كاملاً لمرضى الأورام، إذ يتم تلقِّى أوراق أى حالة تصل للمستشفى، وفحصها فى الحال داخل العيادات الخارجية بالمستشفى بمعرفة نخبة من الأساتذة فى ذلك التخصص، ويتم تحديد نوع الورم وطريقة علاجه الفورية.

وأوضح أن مستشفيات شفاء الأورمان تضم قسم الكيماوى والإشعاعى وغرف الأشعة وغرف العمليات، والعناية المركزة، بجانب الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأحدث الأجهزة القياسية، وبنك الدم والصيدلية الإكلينيكية، وقسم علاج اليوم الواحد، وكذلك أحدث الأجهزة التى يحتضنها المستشفى وتسهم فى تخفيف الألم عن المرضى، كما توفر خدمة العلاج الإشعاعى على أعلى مستوى وبالمجان لأهلنا فى الصعيد. وأشار إلى توافر 3 أجهزة للعلاج الإشعاعى، وكذلك جهاز العلاج الإشعاعى الداخلى ذو الجرعة العالية، وهو الجهاز الوحيد الذى يوجد بمنطقة الصعيد، وكذلك التصوير المقطعى بالإصدار البوزيترونى، وبها قسم الباثولوجى، ومعامل تحليل متخصصة، وكشف مبكر لسرطان الثدى.

ولفت إلى أن مستشفيات شفاء الأورمان تستقبل متوسط 600 مريض فى اليوم ما بين جديد ومتردد، وعدد العمليات متوسط 300 عملية فى الأسبوع، وعدد جلسات الكيماوى الشهرية 3450 بمعدل 862 جلسة أسبوعياً، وعدد جلسات إشعاعى 2765 جلسة بمعدل 785 جلسة أسبوعياً، كما أن عدد الأشعات الطبية 2650 أشعة بمعدل 660 أشعة أسبوعياً، وعدد الخدمات العلاجية التى يستفيد بها المرضى فى الشهر نحو 46870 خدمة بمعدل 11525 خدمة أسبوعياً.

وأضاف: المؤسسة خطت فى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر خطوات متعددة لدعم مراكز الأورام من خلال العديد من الإجراءات، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع العديد من الجهات، مثل جامعة الأقصر وجامعة جنوب الوادى ومديرية التربية والتعليم بقنا والأقصر لتوعية الطلاب ودعم المرضى بالمستشفى، كما قامت المؤسسة بالتنسيق الكامل مع إدارة المستشفى فى توعية المواطنين وتعريفهم بجميع ما يتم على أرض الواقع داخل أول صرح طبى مجانى بصعيد مصر، لتقديم سلسلة من النصائح التوعوية والمعلومات الطبية، من خلال إطلاق موسوعة «كل أسبوع معلومة ونصيحة طبية» من المستشفى لخدمة أهالينا لمواجهة السرطان والوقاية منه، وكذلك معرفة خطوات علاج المرضى التى تتم داخل المستشفى أولاً بأول.

واستكمل «فؤاد» أن المستشفى قدّم حزمة من النصائح والتعليمات المهمة لجميع سيدات الصعيد لفحص أنفسهن دون الحاجة للذهاب للطبيب، وذلك لمكافحة ظهور سرطان الثدى، الذى يُعتبر من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين السيدات فى مختلف أنحاء مصر، فضلاً عن التنسيق والتعاون الكامل بين المؤسسة ومستشفى شفاء الأورمان لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام المحوَّلين من المؤسسة، فالجميع «إيد واحدة وقلب واحد» لدعم مرضى السرطان فى الصعيد.

وأكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان أن المؤسسة تسعى للعمل على الحفاظ على البيئة ودعم البيئة الخضراء فى جميع أنحاء المستشفى من خلال التوسع فى إنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان، بجانب جميع الإجراءات الأخرى من دهانات الحوائط وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمطعم بأدواته صديقة البيئة والتى مكّنت المؤسسة والمستشفى من الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وشهادة التمييز البيئى للبيئة الخضراء.