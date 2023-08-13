أقدم مصنع سمن بلدي في الصعيد.. 200 عام من «صفايح الزبدة السايحة»

تذخر هدايا الصعيد لأهل الوجه البحري بالسمنة البلدي والعسل، حيث يتميز الصعيد بجودة صناعة السمن البلدي الذي يستخرج من لبن الأبقار والجاموس، ويتم شراؤه من الأسواق المختلفة.

ويتميز الصعيد بجودة صناعة السمن البلدي الذي يُستخرج من لبن الأبقار والجاموس ويتم شراؤه من الأسواق المختلفة فمن المعتاد رؤية بائعي السمن داخل أسواق قرى ومراكزمحافظة سوهاج لكن ما ليس مألوفا وجود شركات لبيع السمن البلدى التي لن تجدها سوى بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حيث تنتشر رائحة السمن البلدي بطول الشارع الرئيسي بطهطا لتملأ أنوف المارة وتجذبهم للشركة.

صناعة السمن البلدي من 200 عام

وقال أحمد حسن المسؤول عن أقدم شركة لبيع السمن البلدي بطهطا بحديثه لـ«الوطن» إن أسرته تعمل ببيع وتجميع السمن البلدى منذ أكثر من 200 عام حيث بدأت الشركة جدته الحاجة زبيدة التى كانت تصنع السمن من 5 جاموسات تمتلكها ثم تذهب للسوق لبيعها حتى طورت من تجارتها فأصبحت تجمع السمن من جيرانها لبيعه بالأسواق.

وكبر أبناؤها وأصبحوا يساعدونها وزاد عدد المواشى لديها لتمتلك العائلة الأن مزارع للماشية تقوم بها بصناعة السمن من اللبن، وكذلك جمع السمن من الأسر والأسواق لبيعة بالشركة بعد تعبئته.

سر صناعة السمن البلدى خزين وهدايا

وأضاف أن لصناعة السمن البلدي الذي يستمر لسنوات دون أن يفسد يستخدم بالخزين طوال العام سر مهنة احتفظ به أجداده، يتم خلاله صناعة السمن في درجات حرارة محددة وبطريقة دمج وحفظ محددة لينتج السمن البلدي الصافي ليتم تعبئته في عبوات صفيح للتخزين أو بلاستيكية للهدايا.

سعر السمن البلدي

وأشار لوجود نوعين من السمن البلدى هما السمن البقرى والجاموس فالسمن البقرى خفيف ويستخدمه مرضى القلب والسكر، أما الجاموس فدسم جدا، موضحا أن سعر السمن وصل إلى 100 جنيه للرطل و250 جنيها للكيلو وأن الإقبال أكثر على الشراء بالرطل، حيث يزن بالكيلو نحو رطلين ونصف.

توزيع السمن البلدي للمحافظات

وأعرب عن تمسكه بتجارة السمن البلدي فقال إن تجارة السمن البلدي هى مهنة «ألف الألف وبتكسب دهب» ولا يمكن لعائلته تركها وسيورثها أبناءه الذين يعملون معه بالفعل رغم حصولهم على شهادات جامعية، وأوضح أنه يقوم بتوزيع السمنة البلدي على مختلف محافظات الجمهورية خاصة الإسكندرية.