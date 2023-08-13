جنايات أسيوط تعاقب معلما بالسجن 7 سنوات بواقعة ضرب طفلة والتسبب في وفاتها

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بحبس معلم لغة 7 سنوات لاتهامه بضرب التلميذة ريناد سيد صلاح والتسبب في وفاتها داخل الفصل.

معلم يضرب تلميذة حتى الوفاة

تعود وقائع القضية إلى يوم 6 من ديسمبر الماضي، حيث لفظت التلميذة ريناد سيد صلاح، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط، أنفاسها الأخيرة داخل الفصل الدراسي عقب قيام مدرس اللغة العربية بالتعدي عليها بالضرب المبرح خلال اليوم الدراسي.

واتهم والد التلميذة المتوفاة ريناد سيد صلاح مدرس اللغة العربية «مصطفي.ع»، بالتسبب في وفاة ابنته، وحرر محضرا ضده، وعلى إثر ذلك وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة تجاه المدرس، ووجه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة «مصطفى ع» المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ريناد سيد صلاح، ومديرة مدرسة عبدالله النديم الابتدائية إلى الشئون القانونية بالمديرية، وذلك بجانب ما تباشره النيابة العامة بأسيوط من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله.

وأحال المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، مصطفى.ع، معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم "مصطفى. ع. م" معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بأنه ضرب المجني عليها "ريناد سيد صلاح فراج" وأنه أخل بدوره التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما "معلم لغة عربية" وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما، والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها، مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك "عصا"، مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في ديناميكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدا المجني عليها وإدارية بذات المدرسة ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط وطبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.