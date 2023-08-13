«مدبولي» يتابع التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ما يمنح من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن ما تتخذه جميع أجهزة الدولة من إجراءات وخطوات لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن شحاتة، وزير العمل، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما جرى تقديمه من تيسيرات من البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخرا عن مجلس الوزراء، بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وعددهم 84 ألفا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وأضاف «سعد»، كما استعرض الاجتماع، عددا من المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عددا من المقترحات الأخرى، التي يجري العمل عليها حاليا، في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج.

أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية

وفى هذا الصدد أشير إلى أنه ستعرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء، تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج، في عدد من القطاعات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي تصدر للخارج، وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن حصولهم على عوائد مجزية.