شاب يطور نسخة خفيفة من جهاز لمساعدة مصابي الشلل على الحركة.. كيف يعمل؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شاب يطور نسخة خفيفة الوزن من جهاز يساعد المصابين بالشلل على الحركة».

وطوّر أخصائي إعادة التأهيل العصبي والعلاج الطبيعي، مينا أشرف، نسخة خفيفة الوزن وبسعر مناسب من جهاز يرتديه المرضى المصابون بالشلل من أجل مساعدتهم على الحركة مرة أخرى.

الجهاز قابل للتشغيل بالانترنت

وقال مينا أشرف، «هذا الجهاز قابل للتشغيل من خلال توصيله بالإنترنت، ويقبل عمليات تشغيل كثيرة بالإضافة إلى تحليل بيانات، كما أنه ثاني جهاز على مستوى العالم قابل للفك والتركيب إلى 5 قطع، وبالتالي، فإنه سهل التنقل به من مكان لمكان».

التحكم في القوة التي تخرج من الجهاز

وأضاف، «لأول مرة في العالم نتحكم في القوة التي تخرج من الجهاز حتى نحفز المريض على أن تعمل عضلاته بالطاقة القصوى لها في سبيل تحقيق الوظيفة الحركية».

وذكر التقرير، أنّ أشرف يهدف من خلال شركته الخاصة إلى تمكين جميع المصابين بالشلل من الحركة، وتوفير الجهاز في مصر بأسعار أقل من القيمة السوقية العالمية لمنتجات مماثلة.