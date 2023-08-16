مسجد «فتح اللّه» بكفر الشيخ يحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول مسجد سيدي فتح اللّه بمدينة بلطيم، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده 26 مسجدًا حتى الآن على مستوى الجمهورية.

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد «بسيوني»، أنّ مسجد سيدي فتح اللّه بمدينة بلطيم، من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام به كافة الاحتفالات الدينية الرسمية ببلطيم، وهو ثاني مسجد في محافظة كفر الشيخ يحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بعد مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد».

وقدم «بسيوني»، التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

جدير بالذكر أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.