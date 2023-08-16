رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أمناء الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات النقاشات

كتب:

شريف سليمان
04:00 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه مجلس أمناء الحوار الوطني، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته الفورية لتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه الجهات المعنية في الدولة، بدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهود المبذولة من المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

اقرأ المزيد:

السيسي يلتقي أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني ويدير حوارا معهم

السيسي يطمئن على أفراد النقطة الأمنية المشتركة في معبر السلوم بمطروح

ماذا قال قائد قوات الارتكاز الأمني أمام معبر السلوم للرئيس السيسي؟

بث مباشر.. السيسي يصل السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية ولقاء الأهالي

السيسي يتفقد النقطة المشتركة للجيش والشرطة أمام معبر السلوم بمطروح
بقلم شريف سليمان