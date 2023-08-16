«أمناء الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات النقاشات

وجّه مجلس أمناء الحوار الوطني، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته الفورية لتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه الجهات المعنية في الدولة، بدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهود المبذولة من المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.