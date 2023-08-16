«الإدارية العليا» تؤيد فصل سكرتيرة مدرسة اختلست مبالغ مالية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من سكرتير مدرسة الحي الحادي عشر الرسمية لغات سابقاً وحالياً أمين توريدات بمدرسة عمرو بن العاص بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة في ما تضمنه من مجازاتها من الفصل من الخدمة.

بداية القصة

قالت المحكمة، إنها خلال أعوام الدراسة 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016 بوصفها السابق وبدائرة عملها سالفة البيان، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والأحكام المالية المعمول بها في القوانين واللوائح وسلكت مسلكاَ معيباً وأهملت وقصرت مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.

التلاعب في الحسابات

وأوضحت المحكمة أنها قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 649010 في 22/12/2014 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل من 12 جنيهاً إلى 35945.14 جنيه وتغيير الغرض من التوريد مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 35945.15 جنيه.

كما قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650613 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 6000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

وتلاعبت بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650614 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 1000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650615 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 5000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.