وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز الغسيل الكلوي والخدمات المقدمة للمرضى

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، حيث مر على مركز الغسيل الكلوي بالغار التابع لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى به، وأعمال التطوير الجارية بالمركز، في حضور مدير إدارة المستشفيات، ومدير مستشفى الزقازيق العام.

قرار من الرئيس بمد خدمة وكيل الوزارة

جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار اليوم بمد خدمة وكيل الوزارة بالمستوى الوظيفي العالية للعام الثاني على التوالي.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمركز، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الكلى، وحرص على الاستماع إليهم أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي لهم، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

توفير أوجه الرعاية الطبية لهم

ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تابع أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الكلي، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لاستكمال أعمال التطوير، موجهاً مديرة إدارة التخطيط، ومدير إدارة المستشفيات، بعمل دراسة بهذه الاحتياجات لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لخدمة المرضى بالمركز.