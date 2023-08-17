«القومي للحوكمة» ينظم برنامجا تدريبيا لـ25 موظفا من 3 دول إفريقية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال مبادرته الأفريقية للتدريب «تنمية»، البرنامج التدريبي «مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا»، لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ثلاث دول هي، ليسوتو وكينيا ونيجيريا.

وقالت الدكتور شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنّ البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ودعما للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة، لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063.

تقديم النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي عبر منصة زووم

وأوضحت أنه تم تقديم النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي بعنوان «مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا»، عبر منصة زووم، مشيرة إلى أن التدريب باللغة الإنجليزية، واستهدف 25 من موظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا.

ويمثل المشاركون في البرنامج التدريبي عدة جهات تتمثل في وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة حنان رزق مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا «تنمية»، بأن البرنامج الذي تم تقديمه لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا، يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء، وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار اليومين كان هناك تفاعلا ملحوظا ما بين المشاركين من الدول الثلاث، مما أثرى النقاش وساهم في تبادل الخبرات الأفريقية.

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في البرنامج

ويمثل هذا البرنامج الدفعة الرابعة بعد النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى والتي قدمت لموظفي الإدارات المحلية بالدول الأفريقية باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة الزووم، وبمشاركة 10 من ذوي الإعاقات الحركية من مصر، وحقق نجاحا كبيرا أيضًا في دفعته الثانية التي قدمت لطلبة الدراسات العليا الأفارقة المقيدين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك القيادات الإدارية بمكتب التعاون الدولي بالجامعة،.

كما تميزت النسخة الثالثة بأنها قدمت بناء على طلب رسمي موجة من إدارة التدريب والتطوير بوزارة الخدمة المدنية بلوسوتو، لتقدم للسادة موظفي الوزارات المختلفة بدولة ليسوتو ومصر .

وقامت بالتدريب الدكتورة عبير مرسى والتى تعمل بمجال التدريب والاستشارات لأكثر من 25 عاما بالشركات الدولية والمحلية و مؤسسات التعليم العالى.