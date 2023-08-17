«الصحة» تكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد.. وتوجه رسالة للمصريين

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بمصر، آخر تطورات الوضع الوبائي لمتحور كورونا الجديد.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة للوطن، اليوم الخميس: متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر قولًا واحدًا، مشيرًا إلى أن التحورات سمة رئيسية في الفيروسات، وكل فترة متوقع ظهور متحور جديد، وجميع العلاجات المقررة لفيروس كورونا لها قدرة على علاجه.

آخر تطورات متحور كورونا الجديد

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا صحة لتغير بروتوكول علاج كورونا في مصر أو أي دولة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية ألغت حالة الطواري لفيروس كورونا، ما يشير إلى عدم خطورته، مؤكداً أن المتحور الجديد يتميز بسرعة الانتشار، وهو أحد فروع متحور أوميكرون.

وتابع الدكتور حسام حسني، أنه لا يوجد قلق تجاه المتحور الجديد لكورونا، والقلق يكمن في حالة واحدة فقط، وهي عند زياده أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو زيادة معدلات التردد على المستشفيات، وهذا كله غير موجود في الفتره الحالية.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر

وأشار إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر للغاية، ويجري تسجيل أقل معدلات منذ انتشار الجائحة وصفر إصابات منذ مارس 2023، وطلب رئيس اللجنة العلمية من المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات في حالات التجمع أو الإصابة بنزلات البرد.

جدول التطعيمات ضد المتحور الجديد

وعن جدول التطعيمات، أشار «حسني»، إلى أن وزارة الصحة مازالت تركز على الجرعة التنشيطية لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد أي متحور يظهر لفيروس كورونا، مشيرًا إلى اقتراب موسم الشتاء وعلى المواطنين الاهتمام بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.