تكنولوجيا المستقبل الجديد انطلقت في كليات 9 جامعات بالمحافظات

«ما تدرسونه الآن هو المستقبل كله، وكل التطبيقات الموجودة والأفكار انتو ممكن تعملوها، وما يتعلق بالرقمنة هو مستقبل الدنيا مش مصر»، كلمات واعية قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 14 ديسمبر 2021، خلال جولته التفقدية لكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، لإبراز أهمية التعليم التكنولوجى، وحث الطلاب على الإقدام على هذا النوع من التعليم كونه يمثل المستقبل.

برؤية مستقبلية ثاقبة، ودراية كاملة بمتطلبات المستقبل وسوق العمل، جاءت فكرة إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى عام 2019، بتوجيه من الرئيس السيسى، خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، لتتماشى مع التطور التكنولوجى الذى تشهده السوق، والذى يتطلب إنشاء كليات جديدة تتماشى مع متطلبات ومجرياته المختلفة، لكن ظلت بعض الأسئلة من الطلاب الذى يريدون الالتحاق بهذه الكليات حول أماكنها وما تؤهل إليه بعد التخرج.

فى 9 محافظات مختلفة توجد كلية الذكاء الاصطناعى، فهى متاحة أمام الطلاب وذلك بجامعات «القاهرة، حلوان، دمنهور، طنطا، الزقازيق، الأقصر، بنها، المنوفية، كفر الشيخ»، كما تضم كلية الذكاء الاصطناعى 4 أقسام رئيسية «علوم البيانات، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، الروبوتات والآلات الذكية».

كما تتعدد برامج أقسام كلية الذكاء الاصطناعى، ومنها برنامج «المعلومات الطبية» فى بنى سويف، المخصص لدرجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى المعلوماتية الطبية، علاوة على برنامج «المعلوماتية الحيوية» المخصص لخريجى الثانوية من شعبة علمى بقسميها: «علمى علوم، علمى رياضة» وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

على مدار 4 سنوات متواصلة يدرس طالب الثانوية شعبى علمى أو الشهادات المعادلة لها فى كلية الذكاء الاصطناعى، من خلال البرامج التى تتعاون فيها كليتا الحاسبات والذكاء الاصطناعى ببنى سويف وكلية الطب بجامعة بنى سويف فى البرامج.

وعقب انتهاء دراسة الطالب بكليات الذكاء الاصطناعى، يحصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الذكاء الاصطناعى، ما يوفر له فرص عمل بمقابل جيد، نظراً لكونه درس مجالاً مطلوباً بسوق العمل، وبالأخص أن المتخصصين يعتبرون الذكاء الاصطناعى هو المستقبل الجديد، عقب تغلغله داخل المجالات المختلفة.

خبير تربوى: المستقبل للتعليم التكنولوجى.. ودراسته تتماشى مع تطور سوق العمل

وتعليقاً على هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى وأستاذ المناهج بكلية التربية فى جامعة عين شمس، إن وجود كلية الذكاء الاصطناعى فى 9 محافظات مختلفة، واهتمام الدولة به إلى هذا الحد برؤية واضحة وصحيحة، يستهدف التنمية الشاملة فى المحافظات المختلفة.

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن» أن التعليم التكنولوجى يستهدف تنمية المحافظات اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وعلى مختلف القطاعات، لذا أصبح هو المستقبل الآن وله الأولوية الأولى، بجانب اعتماد هذا النوع من التعليم القائم على الذكاء الاصطناعى على برامج حديثة تتماشى فى منهجها مع تطور سوق العمل ومتطلباتها الحديثة.