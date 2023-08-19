وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بالمركز الطبي بالحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن السرطان

تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة والعيادات الطبية بالمركز، لمناظرة تقديم خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا

كما تفقد وكيل الوزارة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، مطلعا على مؤشرات أداء الفرق الطبية، وتم التأكد من سلامة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، معقبا على بعض النقاط التي كان من أهمها ضرورة تفعيل نظام أمني بالمركز لتنظيم دخول وخروج المواطنين المترددين على المركز لضمان سيولة الحركة وعدم حدوث تكدس.

كما وجه وكيل الوزارة بنقل المكاتب الإدارية التابعة للمركز الطبي إلى مركز طبي سعود، وذلك في إطار إعادة هيكلة جميع الخدمات الطبية بالمركز، وزيادة القدرة الاستيعابية له، مكلفاً مدير الإدارة الصحية بالحسينية بعمل مظلات بساحات الانتظار الخارجية للمركز، لحماية المواطنين من التعرض للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة صيفا، كما أنها ستوفر الحماية من الأمطار شتاءا.