والد أحمد دومة لـ«الوطن»: أشكر الرئيس السيسي من قلبي.. أخيرا ابني هينام في حضني

عبّر سعد دومة، والد الناشط السياسى أحمد دومة، عن سعادته الكبيرة بخروج نجله بعد حبسه لأكثر من 10 سنوات على ذمة عدد من القضايا، مؤكّداً أنَّه توجه إلى القاهرة لاستقباله فور إعلان نبأ قرار العفو عن نجله.

وتقدم والد «دومة»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قراره بالعفو عن ابنه، مؤكّداً أنَّ لجنة العفو الرئاسى أدت دوراً كبيراً ومهماً خلال الفترة الماضية.

وتحدث «سعيد» باكياً: «أنا باشكر سيادة الرئيس السيسى وكل من أسهم فى خروج ابنى، أقول للرئيس شكراً من قلبى، وسعيد إنه هينام فى حضنى بعد 10 سنوات من الغياب».