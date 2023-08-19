عضو «العفو الرئاسي»: المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض العمل السياسي.. ودمجهم له بُعد إنساني مهم

قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة مستمرة فى تلقِّى الحالات والنظر فيها، وإرسال تلك التى تنطبق عليها المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة إلى الجهات المعنية: وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أن ما تقوم به اللجنة يسهم فى إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة إلى بنائها حالياً، وأن المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض غمار العمل السياسى.

ما أهمية دور لجنة العفو فى المرحلة الحالية؟

- لجنة العفو الرئاسى مستمرة فى تلقِّى الحالات أو فى نظرها وفى إرسال الحالات التى تنطبق عليها المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة إلى الجهات المعنية، لذلك فاللجنة لها أهمية كبيرة فى المرحلة التى تمر بها مصر، وتكمن أهمية دورها فى أن الدولة المصرية تعيش حالياً حالة من الاستقرار بعد عمليات مكافحة الإرهاب الصعبة، وبالتالى فإن ذلك يسمح بإعادة النظر فى الحالات التى لم تتورط فى سفك الدماء، ولا تنتمى لتنظيمات إرهابية، ويسمح لها بالحصول على فرصة للعودة والاندماج مرة أخرى فى المجتمع بشكل طبيعى، لذلك فدورها يتلخص فى نشر حالة من التسامح العام فى المجتمع المصرى وتعزيز المساحات المشتركة بين كل فئات العمل السياسى، وتعطى رسائل طمأنة للمجتمع والممارسين للحياة السياسية المصرية.

لجنة الدمج في «التنسيقية» تعكف على معالجة العديد من التحديات.. ويجب تعزيز المساحات المشتركة بين كل الفئات

كيف تنظر اللجنة لعمليات الدمج والتأهيل للمفرج عنهم؟

- دمج وتأهيل المفرج عنهم مسألة لها بُعد إنسانى مهم للغاية، فإن دور اللجنة لا يقتصر على خروج الحاصلين على العفو الرئاسى فقط، وإنما يمتد إلى تحدياتهم الحياتية والاجتماعية، وما تم من جهود خلال الفترة الماضية فى ملف دمج المفرج عنهم إيجابى للغاية، كما أن لجنة الدمج فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عكفت على العمل بشكل دؤوب من أجل معالجة العديد من التحديات أمام عدد كبير من المفرج عنهم بالعفو الرئاسى، وهذا أصبح له أثر إيجابى للغاية فى تحسين قدرة هؤلاء الشباب على العودة إلى وتيرة حياتهم الحياة الطبيعية، ولم يكن الاهتمام فقط بمعالجة تحدياتهم الحياتية والاجتماعية وإنما امتد للدمج السياسى للمفرج عنهم.

ما ملامح إجراءات اللجنة لدمج المفرج عنهم فى الحياة السياسية؟

- من يريد العمل فى المجال السياسى فالمجال مفتوح، ويجب تحفيزهم على المشاركة فى الفعاليات العامة، ومنها المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، وهذا أيضاً له رسالة بالغة الأهمية ودور مهم فى أنه شخص كان أمس فى الحبس وحصل على عفو رئاسى وخرج من السجن وشارك فى الحوار الوطنى، هذه صورة بالغة الإيجابية، وأعتقد أن ما تم من جهود على مدار المرحلة الماضية محمود، ونتطلع إلى مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة.

ما العلاقة بين حقوق الإنسان وقرارات العفو الرئاسى؟

- قرارات العفو الرئاسى لها أهمية بالغة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وفى الفترات التى تواجه فيها الدول الإرهاب تضع إجراءات خاصة، وفى بعض الأحيان استثنائية، لمواجهة الخطر الكبير الذى يهدد أمنها ووجودها، وبعد زوال هذا الخطر تسعى الدول بخطوات حقيقية لإحداث إصلاحات فى ملف حقوق الإنسان، على رأسها مراجعة حالات المحبوسين، وبالتالى إصدار قرارات العفو الرئاسى، وهى خطوة مهمة، وفيما يتعلق بتطوير ملف حقوق الإنسان فى مصر، فإن ذلك يعطى مصداقية وقوة دفع حقيقية لتطوير الملف ووصوله إلى أفضل المعدلات الممكنة.

قيم التسامح

أى دولة تريد بناء جمهورية جديدة يجب أن تُرسى قيم التسامح والتعايش أولاً، وما يقوم به الرئيس، سواء فى قرارات العفو أو ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى، يبث رسائل الطمأنة داخل المجتمع ويكلل كل ذلك بالحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى إرساء حالة من المناخ الاشتراكى الذى يُرسى التسامح، وتعطى دفعة كبيرة للحوار الوطنى.