السعيد: فض رابعة قرار جاء في الوقت المناسب

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إنه قبل فض اعتصام رابعة، كان هناك نقاش كبير حوله، واتخذ القرار في الوقت المناسب وإلا لكان استقر الأمر حتى يصل للتفاوض.

المستشفى الميداني في رابعة تم تجهيزها على أعلى مستوى بأدوية لا حصر لها

وأضاف وزير النقل الأسبق، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عرب فضائية إكسترا نيوز، أن المستشفى الميداني في رابعة تم تجهيزها على أعلى مستوى بأدوية لا حصر لها، ومخزونات، لأنهم كانوا يعتقدون أن الاعتصام سيطول، وهذا مؤشر أنه كان هناك من يدعمهم بشكل كبير وصريح وضخم.

ولم يكن اعتصام له مطالب محددة ولكن كان لتعطيل الدولة

وتابع وزير النقل الأسبق أنه حتى تستطيع توفير سبل المعيشة لمائة ألف شخص من أكل وشرب وإضاءة ونوم فلديك حي كامل قائم على شئونه فهذه عملية منظمة جدًا ولم يكن اعتصام له مطالب محددة ولكن كان لتعطيل الدولة، مؤكدًا أنهم كانوا يرددون أن محمد مرسي سيعود يوم الجمعة العصر، مؤكدًا أنه كان هناك تحريض على العنف، ومنه ماحدث عند المنصة وماحدث عند القصر الجمهوري، و محمد البلتاجي قال إن أعمال العنف ستنتهي لحظة عودة مرسي.