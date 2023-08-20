الموافقة على إنشاء 4 محطات شبكات محمول جديدة في الشرقية

وافقت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية على إصدار التصريح النهائية لإنشاء 4 أبراج محمول جديدة بعد استيفاء الشروط.

الموافقة على التصريح لإنشاء 4 محطات شبكات محمول جديدة

وقامت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية بإجراء المعاينات الخاصة لعدد «11» موقعا جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز «الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس» وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول.

وتابعت: تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه محطات المحمول بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين «وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة».

الاشتراطات البيئية والصحية لإنشاء محطات محمول

وأوضحت أن هذه الاشتراطات هي:

• أن ينشأ البرج على سطح خرساني.

• وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية.

• عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.