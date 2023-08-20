انطلاق ملتقى توظيفي لـ«حياة كريمة» بالدقهلية.. يوفر 4 آلاف فرصة عمل

بدأ الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، لمدة يومين، في الصالة المغطاة باستاد المنصورة، بالتعاون مع عدد من الوزارات، ومشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل لمختلف الشباب.

تنظيم ملتقى توظيف في محافظة الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أن الملتقى يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص، بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، إذ يشارك فيه ما يقارب من 70 شركة ومؤسسة، ويوفر 4000 فرصة عمل في كافة التخصصات، وتشمل مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم أو الأمن.

وأوضح المهندس محمد سامي، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه جرى عمل وتنظيم ملتقى توظيفي بهدف مساندة الشباب في العثور على فرصة عمل في مختلف الشركات المشاركة بالملتقى.

تدريب الشباب للقبول في الوظائف

وأشار إلى أنه جرى عمل تدريب خاص للشباب المقبلين على فرص العمل من أجل تأهيلهم للحصول على الوظيفة ضمن الفرص المتاحة في الملتقى، وفقا لأهداف حياة كريمة في مساعدة ومساندة المواطنين.