انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، حملة لطرق الأبواب بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية وشمال سيناء.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة تستهدف التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2023 داخل محافظة الإسماعيلية للأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وتابع في بيان على هامش انطلاق الحملة اليوم أن تم تخصيص فرق متحركة من منزل لمنزل ومنتشرة في العديد من المراكز والقرى للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

وأضاف «حطب» أنه جرى تخصيص عدد من فرق التطعيم ضد شلل الأطفال أيضًا تجوب الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، إن مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2023 مستمرة من اليوم الأحد 20 إلى الأربعاء 23 أغسطس الجاري لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بمحافظة الإسماعيلية من عمر يوم وحتى 10 سنوات بالمجان.

وأكد «حطب» أن وجود الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية ضمن الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفي سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمي والإقليمي للمرض.