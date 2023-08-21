عاجل.. الصفقة تمت.. المهاجم الجديد في الأهلي و«خطوة» تحسم الإعلان الرسمي

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة بشأن المهاجم الأفريقي، الذي سيتعاقد معه الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم الخط الأمامي بالموسم الجديد، الذي سينافس فيه الفريق على أكثر من بطولة.

الأهلي يقدم مميزات مغرية للبرازيلي سوزاو

وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، فإن صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي، عادت للصورة بقوة في الساعات الماضية، خاصة في ظل ضغط الإدارة الحمراء مع المهاجم البرازيلي، وأصبح اتمام الصفقة في حكم المؤكد ولكن يتبقى بعض بنود العقد يتم الاتفاق عليها حاليا.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي قدمت عرضا بمميزات مالية مغرية جدًا للمهاجم البرازيلي سوزا، من أجل اللعب في مصر مع نادي القرن، والموافقة على الانضمام.

وأشار إلى أن الإدارة أكدت للاعب حصوله على مميزات كبيرة من المشاركة في أكثر من بطولة، أبرزها دوري السوبر الأفريقي، وكأس العالم للأندية، وهما فرصة كبيرة للظهور بشكل جيد وتسويق نفسه مرة أخرى، بجانب المميزات المالية التي سيحصل عليها حال قيادته للأحمر للتتويج بهذه الألقاب.

مصدر بالأهلي: سفقة سوزا اقتربت بشدةوأوضح المصدر أن الصفقة اقتربت بشدة، وهناك رغبة قوية من اللاعب، ويتبقى فقط بعض الأمور وموافقة مسؤولي ناديه جيونبوك لحسم الانتقال.

وتمسك سوزا بالانتقال إلى الأهلي بشدة خلال الفترة الماضية مما أجبر ناديه الكوري للموافقة على رحيله، وكان المدير الفني لفريق جيونبوك قد استبعده المباراة الماضية من القائمة نهائيَا سواء التشكيل الأساسي أو دكة البدلاء