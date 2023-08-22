رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن.. تخفيضات على الكاش

لا تزال رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، خاصة بعد أن طرأت بعض التعديلات الجديدة على القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، في نهاية العام الماضي 2022.

رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن

تستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن قانون التصالح التي من بينها رسوم مخالفات البناء بالقرى والمدن:

- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.

- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.

- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.

- لجان التصالح تشترط تقرير هندسي بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية.

- الجهات المسئولة عن التقرير الهندسي: المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

- 50 جنيهًا حد أدنى لرسوم التصالح في المتر الواحد و2500 حد أقصى.

- تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفوري.

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن

- يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

- رسوم الفحص لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد الفئات باللائحة التنفيذية.

- سداد 25% من إجمالي قيمة التصالح للبدء في إجراءات التصالح.

- مدة فحص طلب التصالح 3 شهور، وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

- يحق التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.