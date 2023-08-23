أرقام غريبة خارج مصر تراسل مستخدمي «واتساب».. كيف تتعامل معها؟

قدم ملايين المستخدمين شكوى لتطبيق «واتساب» من استقبال عشرات الرسائل من حسابات مجهولة، يعود معظم أرقامها إلى دول الهند وباكستان وفيتنام، يطلب من المستخدم العمل مقابل الأموال، أو محاولة إقناع المستخدم بجوائز اليانصيب، ثم يتحول الأمر إلى نصب إلكتروني، وأحيانًا يصل إلى الاتصالات الهاتفية عبر التطبيق لمحاولة إقناع المستخدم.

«واتساب» يرد

تطبيق «واتساب» خرج معلنًا التحذير من الرد أو التعامل مع هذه المكالمات والرسائل المجهولة، وأعلن عن طريقة التعامل معها، وأيضًا الهدف من ورائها، كما أوضح الطرق التي يلجأ إليها المحتالون عبر التطبيق للإيقاع بالضحية.

لقراءة تفاصيل أكثر ومعرفة طريقة التعامل مع الأرقام المجهولة على الواتساب، اضغط على الرابط التالي: أرقام غريبة على «واتساب» تطلب العمل مقابل أموال.. ما حقيقتها؟