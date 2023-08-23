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ناهد إمام: ما يعرف بـ«الصحوة الإسلامية» كانت وسواسا قهريا جماعيا

كتب:

محمد عزالدين
11:13 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
ناهد إمام

ناهد إمام

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّ تنظيم الإخوان الإرهابي يعتبر إساءة روحية، مشيرةً إلى أنها بعدما تلقت العلاج النفسي إثر انفصالها عن زوجها الثاني عضو جماعة التبليغ وزوجها الأول عضو جماعة الإخوان أصبحت تدرس مشورة نفسية.

استفدت من الطب النفسي والمشورات النفسية

وأضافت «إمام»، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «استفدت من الطب النفسي والمشورات النفسية، لذلك حاولت إفادة غيري، دفعت ثمنا كبيرا، لكن كان هذا الأمر واجبا حتى أصل إلى ما أنا عليه الآن».

الصحوة الإسلامية كانت وسواس

وتابعت الكاتبة: «الصحوة الإسلامية كانت عبارة عن وسواس قهري جماعي، فعندما نحشر الدين بهذا الشكل في كل تفصيلة في الحياة والدنيا فإن هذا أمر ليس صحيحاً، وبالتالي، فإن هذه الصحوة ليست صحوة، وأصبحت موجودة في المجتمع بصور مختلفة مثل إسلام السوق أو التدين على أساس الثراء».

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بقلم محمد عزالدين