ناهد إمام: «الإخوان» و«التبليغ» كانتا تعاديان بعضهما.. وهذا الأمر صدمني

تحدثت الكاتبة ناهد إمام، عن جماعة الإخوان والتبليغ والدعوة، موضحة أن الفارق بين الطرفين هو التنظيم والأدبيات والكتب ويعاديان بعضهما.

الطرفان لا يتعاملان بشكل متناغم

أضافت «إمام»، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما انخرطت مع الإخوان، كانوا يقولون لي إن التبليغ متشددة، وعندما كنت أذهب إلى التبليغ، كانت تقول لي إن الإخوان متشددة.. الطرفان لا يتعاملان بشكل متناغم أو متناغم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى».

كل طرف يسعى إلى التقليل من الآخر

وتابعت الكاتبة: «كل طرف من الطرفين يسعى إلى التقليل من الآخر حتى يكون أفضل منه، هذا الأمر كان صادما بالنسبة لي، كنت فاكراهم كلهم ناس بتوع ربنا ولكني وجدت مشاجرات على المساجد والدروس والعمل في الجامعات.. كانوا دايما بيخبطوا في بعض، وفي النهاية تركت الإخوان وتركت هذه الجماعات، وكان هناك فرمان بعدم التعامل معي».