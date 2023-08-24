وزير قطاع الأعمال يفتتح مشروع تطوير شركة ممفيس للأدوية بتكلفة 33 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، مشروع تطوير المنطقة العقيمة «DSA» بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وفق أحدث المواصفات العالمية، لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية.

يشمل المشروع تطوير منطقة الأمبول والفيال، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات، التي تتأثر بالتعقيم الحراري، بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين، من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى.

توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية

كما شهد وزير قطاع الأعمال، توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية في ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية، بحضور رشا عمر، مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور مدحت عباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية، والدكتور باسم عبدالله، رئيس شركة ممفيس للأدوية.

خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء

وأكد الدكتور عصمت، أن افتتاح اليوم يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

توفير البنية الأساسية والتشريعية

وقال الدكتور عصمت، إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة الى التمويل اللازم نظرا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.

القطاع الخاص شريك أساسي

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية، بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفي قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن شركة ممفيس، التي بدأت نشاطها عام 1940 تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل وإضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها.