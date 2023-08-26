فان ديزل يظهر داخل «توك توك» في شوارع الهند

شارك النجم العالمي فان ديزل متابعيه وجمهوره، بصورة من شوارع الهند داخل «توك توك»، أثناء تصويره أحد أعماله الفنية، إذ يهدف بالمشاركة إلى إحياء الذكريات التي عاشها في الهند، وإظهار تقديره لتجربته في هذا البلد الرائع، معبرا عن امتنانه الشديد بسبب الفرصة التي حصل عليها للسفر إلى العديد من البلدان الرائعة، بما فيها الهند واستكشاف ثقافاتها الجميلة.

نشر ديزل الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «أشعر بامتنان كبير وأتمنى لكم جميعًا السفر والاستكشاف وتجربة ثقافات جديدة».

إصابات جسدية بالغة تعرض لها أحد مؤدي المشاهد الخطيرة

كان أعضاء شركة الإنتاج المسئولة عن فيلم Fast & Furious 9، أعلنوا اعترافهم بالمسؤولية عن الإصابات الجسدية البالغة التي تعرض لها أحد مؤدي المشاهد الخطيرة، الذي يشاركهم العمل في الأفلام منذ تعيينه في عام 2019.

ونتيجة لذلك، ستدفع شركة FF9 Pictures Limited التابعة لشركة Universal Pictures في المملكة المتحدة، تعويضات لجو واتس بسبب هذا الحادث.

وخلال عام 2022، رفعت الممثلة جينيفر لورنس دعوى قضائية بأكثر من 1.2 مليون دولار ضد شركة الإنتاج، لورنس، وهي مؤدية مشاهد خطرة ذات خبرة، في أفلام منها: The Hunger Games وPassengers، كانت تتدرب على مشهد قتال في Pinewood Studios، أمام الممثلة العالمية كيت وينسلت عندما وقعت على أرض خرسانية أرضية من ارتفاع يزيد على 20 قدمًا.

فيلم FastX

يذكر أن آخر أعمال النجم العالمي فان ديزل، فيلم FastX، وضم العمل جايسون موموا، ألان ريتشسون، ريتا مورينو، ميشيل رودريغز، بري لارسون، سونغ كانغ، تيريس جيبسون، وهو من سلسلة أفلام فاست أند فوريوس.