عاجل.. مفاجأة سارة بشأن صفقة المهاجم السوبر للأهلي.. التفاصيل

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة سارة لجماهير النادي بشأن صفقة المهاجم الأجنبي الجديد، المنتظر ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وقال مصدر داخل الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إنه سيجري حسم التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد خلال 72 ساعة، وإعلان تفاصيل الصفقة بنهاية الأسبوع الجاري.

تطورات ملف مهاجم الأهلي الجديد

أوضح المصدر أن هناك اجتماعا عاجلا داخل القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة، يجمع لجنة تخطيط الكرة وإدارة التعاقدات، في وجود مارسيل كولر المدير الفني، لحسم التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد.

أضاف: «هناك 3 لاعبين أفارقة يلعبون في دوريات أوروبية، وأمير توفيق مدير التعاقدات حصل على موافقة مبدئية من الـ3 لاعبين وأنديتهم للانضمام إلى القلعة الحمراء، وكولر سيختار أحدهم لإنهاء المفاوضات، وضمه خلال الـ72 ساعة المقبلة».

واختتم: «النادي كان قد أتم التعاقد مع البرازيلي سوزا، المحترف في الدوري الكوري الجنوبي، لكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة من جانب نادي جيونبك، وكولر يفاضل حاليا بين 3 لاعبين، وسيحدد اختياره لإنهاء المفاوضات مع أحدهم».

سوزا يحسم جدل انتقاله للأهلي

في سياق متصل، قال جوستافو سوزا في تصريحات عبر صحيفة Sportsneas الكورية: «صحيح أنه جاء عرض انتقال جيد لي من النادي الأهلي، لكن جيونبك أبلغني أن انتقالي غير ممكن، شعرت بالأسف بصراحة لكن لدي عقد مع جيونبك، لقد قبلت هذا الجزء بالتأكيد، وبمجرد حلول شهر ديسمبر، سأكون لاعبًا حرًا، لذلك أعتقد أنه سيتعين علي الانتظار ومعرفة ما إذا كان هناك عرض آخر بشروط جيدة سيأتي في ذلك الوقت».