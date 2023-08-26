السجن المشدد 10 سنوات لعامل أحرز مخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2023، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لمباحث قسم أول سوهاج بوجود نشاط إجرامي للمتهم بدائرة القسم، وجرى ضبطه عقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان الجهات المختصة.

وجهت النيابة العامة بسوهاج للمدعو «ب.ج»، عامل تهمة إحراز جوهرين مخدرين «أفيون وحشيش» بقصد الإتجار بدائرة القسم.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

جرى التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.