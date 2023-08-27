«الريس دبيكي» في ذئاب الجبل.. صعيدي من أسيوط ترك الطب وتوفي بكاليفورنيا

نبرته المتمكنة في اللهجة الصعيدية، وملامحه الصرامة، استطاع أن يخطف قلوب بها جمهوره، الذي أحبه في دور «الريس دبيكى» كبير المطاريد فى مسلسل «ذئاب الجبل»، الذي عُرض فى بداية التسعينيات، فهو الفنان الكبير عمر ناجي، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته الخامسة.

الالتحاق بكلية الطب بدأ الفنان الراحل عمر ناجي، مشواره الفني بعد التحاقه بمعهد الفنون المسرحية، ومن ثم فرقة يوسف وهبى، وكان «ناجي» متفوقا في دراسته منذ التحاقه بمراحل التعليم المختلفة، وهو ما أهله للالتحاق بكلية الطب بجامعة أسيوط، فهو عاش وتربى في الصعيد، مما سهل عليه سلاسة تمثيله في مسلسل «ذئاب الجبل».

من كلية الطب للمعهد العالي للفنون المسرحية

عام واحد قضاه «ناجي»، في كلية الطب، إلا أنه لم يجد ذاته في هذه المهنة بل طموحه وشغفه في التمثيل، جعلاه يترك دراسة الطب في العام الثاني، ثم الاستقرار بالقاهرة من أجل الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وذلك حسب ما روته ابنه شقيقته ألفت عمر، خلال حديثها في لقاء سابق لها.

عمل الفنان الراحل خلال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بفرقة يوسف وهبى، بطلًا للعديد من مسرحياته، والتي كان منها الأخرس وبنت الهوى، ليلتحق بعدها بالمسرح القومي ويقوم ببطولة مسرحية مقالب عطيات، ثم اكتشفه المنتج رمسيس نجيب وقدمه في فيلم «حتى آخر العمر»، ومن بعده شارك في العديد من الأفلام والعديد من الأعمال التليفزيونية والتي من أبرزها الأخرس، ذئاب الجبل، الأخطبوط، الرجل الآخر، أماكن في القلب وسعد اليتيم.

وُلد في أسيوط ومات في كاليفورنيا الأمريكية

ومنذ عام 2005، ابتعد عمر ناجي عن الساحة الفنية، والاستقرار بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد صراع مع مرض القلب، أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته في عام 2018، ودفن بالولاية ذاتها، لينتهي مشواره الذي بدأه في محافظته ومسقط رأسه أسيوط، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.