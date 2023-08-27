سيدة باكستانية بصحبة القطط على مدار 12 عاما: عوضوني عن حلم الأمومة

رغبت السيدة الباكستانية فاطمة علي، في الاعتناء بالقطط والاهتمام بها، لتخصص منزلها بالكامل، لرعايتهم وتوفير جوا ملائما لهم، إذ حرصت على تقديم الطعام لهم يوميًا والجلوس برفقتهم، مما أكسبها شعورا بالأمان والدفء الذي حرمت منه، تفعل ذلك على مدار 12 عامًا، بعد حرمانها من الإنجاب، ليصل عدد القطط داخل منزلها لـ35 قطة بخلاف العدد الموجود في الخارج.

مضيت الباكستانية 12 عامًا من حياتها في تربية القطط، فكانت حريصة على إطعامهم والاعتناء بحالتهم الصحية، ومسؤولة عن رعايتهم طوال حياتها، مثلهم مثل أبناءها تمامًا، الذي لم يشاء القدر أن ترزق بهم، تمتلك في منزلها ما يقرب من 35 قطة وفي الخارج حوالي 200 قطة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قصة فاطمة الإنسانية يمكن الضغط هنا.