صاحب تصميم أفيشات أفلام مصرية على الطريقة العالمية: مجرد هواية (فيديو)

قال مهندس البرمجيات مصطفى مطر صاحب تصميم أفيشات أفلام على الطريقة العالمية، إنه يعمل كمدير إدارة استراتيجيات التحول الرقمي في شركة عالمية، وبالتالي، فإنه لا علاقة له بالتصميمات، موضحا «ما فعلته بخصوص أفيشات الأفلام مجرد هواية، ففي العادة أنفذ مشروعا صغيرا طوال الوقت كهواية، ومنذ فترة لاحظت أن الأجانب بدأوا يهتمون بأفلامنا عندما بدأت تظهر شبكات الإنترنت، لكنهم لا يعرفون شيئا عنها».

النقد يعبر عن الأفلام

وأضاف صاحب تصميم أفيشات أفلام على الطريقة العالمية في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، «في الوقت ذاته، لا يوجد أي شيء مكتوب مثل النقد يعبر عن هذه الأفلام، كما أن الأجيال الصغيرة لا تعرف شيئا عن الأفلام القديمة، وقررت عمل بوسترات الأفلام القديمة للأجيال التي لا تعرف شيئا عن هذه الأفلام، بالإضافة إلى الأجانب أيضا».

أفيشات الأفلام

وأوضح صاحب تصميم أفيشات أفلام على الطريقة العالمية أن رد فعل الأجانب على الأفيشات كان السؤال عن الأفلام، وهو ما ينطبق على الأجيال المصرية الحديثة ما جعله يقدم الترشيحات وفقا لاهتمامات السائلين، مشددًا على أنه اختار الأفيشات التي صممها للأفلام التي يفضلها وشاهدها في التليفزيون، وبالتالي فإنه يمكنه كتابة ريفيوز عنها أيضا.