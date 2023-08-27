«القاهرة الإخبارية»: إصابة 5 فلسطينيين في اشتباكات بالضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» بإصابة 5 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن الإصابات نتجت عن اقتحام قوات الاحتلال لمناطق بالضفة، مشيرةً إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا من مخيم جنين، وآخر من مخيم طولكرم.

وأضافت أنّه في وقت سابق اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الأعيرة النارية الكثيفة عقب اقتحام المخيم.

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

وتابعت بأنّ العديد من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال نشبت، لافتةً إلى أنّ المصادر الطبية أكدت أنّ كل الإصابات تتلقى العلاج، وجرى وصف إصابتهم بالمستقرة.

وذكرت، أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين منذ ساعات، بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت بينهم والمقاومين في مخيم طولكرم ومحيطه.