العثور على بقايا أشرس ديناصور منقرض من 66 مليون سنة
كتب:
عبير خالد
03:03 م | الأحد 27 أغسطس 2023
العثور على بقايا أشرس ديناصور تعود إلى 66 مليون سنة
عثر مجموعة من العلماء على بقايا ديناصور تعود إلى قبل 66 مليون سنة، وترجع إلى فصيلة «تيركس» أو «T-rex» التي تم اكتشافها أول مرة في المغرب، بواسطة مجموعة من العلماء المغاربة والأجانب، الذين عثروا عليها بعد قيامهم بإحدى العمليات الاستكشافية لتكن حصيلتها العثور على هذه البقايا.
نشر نيك لونجريتش، أحد علماء الحفريات بجامعة باث البريطانية، عبر حسابه الرسمي على «أكس» تويتر سابقًا، أن هذه ليس المرة الأولى التي يتم فيه العثور على بقايا الحيوانات المنقرضة، إذ تعد هذه هي الخامسة من نوعها فيما يتعلق بالديناصورات، التي تساعد بمجرد فحصها الحصول على الكثير من المعلومات العلمية حول الفترة الزمنية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول ذلك الاكتشاف العظيم يمكن الضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــــنا