العثور على بقايا أشرس ديناصور منقرض من 66 مليون سنة

عثر مجموعة من العلماء على بقايا ديناصور تعود إلى قبل 66 مليون سنة، وترجع إلى فصيلة «تيركس» أو «T-rex» التي تم اكتشافها أول مرة في المغرب، بواسطة مجموعة من العلماء المغاربة والأجانب، الذين عثروا عليها بعد قيامهم بإحدى العمليات الاستكشافية لتكن حصيلتها العثور على هذه البقايا.

نشر نيك لونجريتش، أحد علماء الحفريات بجامعة باث البريطانية، عبر حسابه الرسمي على «أكس» تويتر سابقًا، أن هذه ليس المرة الأولى التي يتم فيه العثور على بقايا الحيوانات المنقرضة، إذ تعد هذه هي الخامسة من نوعها فيما يتعلق بالديناصورات، التي تساعد بمجرد فحصها الحصول على الكثير من المعلومات العلمية حول الفترة الزمنية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول ذلك الاكتشاف العظيم يمكن الضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــــنا